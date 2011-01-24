Необходимо сверстать PSD в шаблон для CMS joomla 1.5
Сверстать дизайн под CMS Drupal
Нужен только дизайн (CSS+картинки). Наполнение, разбивка меню и т.п. - это все уже есть. Дизайн приложил.
Знание Друпала приветствуется, периодически появляются новые заказы.
В общем надо переделать стандартную тему оформления 7ки под эту картинку.
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