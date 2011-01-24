Сверстать дизайн под CMS Drupal

Нужен только дизайн (CSS+картинки). Наполнение, разбивка меню и т.п. - это все уже есть. Дизайн приложил.

Знание Друпала приветствуется, периодически появляются новые заказы.

В общем надо переделать стандартную тему оформления 7ки под эту картинку.