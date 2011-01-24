Необходимо сверстать PSD в шаблон для CMS joomla 1.5
Требуется сверстать макет веб-интерфейса
Требуется сверстать макет веб-интерфейса. Верстка включает в себя порядка 15 страниц, есть ТЗ.
Все страницы примерно одинаковы (меню, текст, табличные данные).
Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.
В этом проекте потребуется знание jQuery или как минимум умение найти и адаптировать существующие плагины.
Подробности по почте: [email protected]
От вас - портфолио, сроки, стоимость, предпочтительный способ оплаты. Оплата по факту утверждения верстки.
Проекты бывают часто, в идеале ищем человека для продолжительного сотрудничества.
Поэтому соотношение цена-качество и минимальное количество правок будут огромным плюсом, поскольку находить и выявлять появляющиеся баги занимает достаточно много времени, а время - деньги.
Заявки фрилансеров
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