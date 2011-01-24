Требуется сверстать макет веб-интерфейса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки267 просмотров

Требуется сверстать макет веб-интерфейса. Верстка включает в себя порядка 15 страниц, есть ТЗ.

Все страницы примерно одинаковы (меню, текст, табличные данные).

Обязательные требования - блочная верстка, одинаковое отображение в IE выше 6 версии, FF, Opera, Safari, Chrome.

В этом проекте потребуется знание jQuery или как минимум умение найти и адаптировать существующие плагины.

Подробности по почте: [email protected]

От вас - портфолио, сроки, стоимость, предпочтительный способ оплаты. Оплата по факту утверждения верстки.

Проекты бывают часто, в идеале ищем человека для продолжительного сотрудничества.

Поэтому соотношение цена-качество и минимальное количество правок будут огромным плюсом, поскольку находить и выявлять появляющиеся баги занимает достаточно много времени, а время - деньги.

jQuery
14 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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