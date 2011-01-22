Колонок по футеру

Имеется шаблон Joomla, 2 колонки , основная с контентом и левая - меню. Необходимо что бы они растягивались до футера. Суть в чём если в основной контента больше то, левая не доходит до футера (рис 1) и наоборот если мало то основная не растягиваться (рис 2). Надо, что бы они были одинаковыми относительно друг-друг, та в которой меньше контента нижняя часть просто растягивалась до футера.