Колонок по футеру

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки166 просмотров

Имеется шаблон Joomla, 2 колонки , основная с контентом и левая - меню. Необходимо что бы они растягивались до футера. Суть в чём если в основной контента больше то, левая не доходит до футера (рис 1) и наоборот если мало то основная не растягиваться (рис 2). Надо, что бы они были одинаковыми относительно друг-друг, та в которой меньше контента нижняя часть просто растягивалась до футера.

Joomla
14 лет назад
Avat74
Сергей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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