Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Требуется корректировка сайта nerudshop.ru после не совсем добросовестного исполнителя (стили, шрифты, функционал) + некоторая доработка функционала движка PHPShop Start. Либо заново верстка+натянуть на движок+доработка функционала, есть шаблон в psd. Срок до ...
Сверстать страницу с исп. jquery на Joomla
Верстать надо через менеджер материалов, используя mootools (http://www.joom15.ru/plagini/mooaccordion-1.0.2-plagin-dobavlyaiuschiy-slayd-akkordeon-s-mootools-effektom.html) , встроенный в джумлу, или jquery (тогда привязать его к джумле и убедиться что функционал сайта не сломался)
Необходимо занание js, навыки работы и верстки на joomla.
Сайт http://mf.users.ru/
Вот макеты:
http://s007.radikal.ru/i300/1101/ef/ab77f606e343.jpg
В развернутом:
http://s011.radikal.ru/i315/1101/5e/df100be1f5b7.jpg
ЦМС Joomla 1.5
Исходники в PSD
Цена играет решающую роль.
Оплата WebMoney или Yandex Деньги на ваш выбор.
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