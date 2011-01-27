Сверстать страницу с исп. jquery на Joomla

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Завершен8 заявок281 просмотр

Верстать надо через менеджер материалов, используя mootools (http://www.joom15.ru/plagini/mooaccordion-1.0.2-plagin-dobavlyaiuschiy-slayd-akkordeon-s-mootools-effektom.html) , встроенный в джумлу, или jquery (тогда привязать его к джумле и убедиться что функционал сайта не сломался)

Необходимо занание js, навыки работы и верстки на joomla.

Сайт http://mf.users.ru/

Вот макеты:

http://s007.radikal.ru/i300/1101/ef/ab77f606e343.jpg

В развернутом:

http://s011.radikal.ru/i315/1101/5e/df100be1f5b7.jpg

ЦМС Joomla 1.5

Исходники в PSD

Цена играет решающую роль.

Оплата WebMoney или Yandex Деньги на ваш выбор.

JavaScriptJoomlajQuery
14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Сверстано так что "не подкопаться" учтены все детали и замечания. Все в срок! (это тут большая редкость, имхо)
Заказчик очень хороший и к тому же справедливый - за дополнительную работу доплачивает.

Заявки фрилансеров

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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