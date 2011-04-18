weberix

Ком Веберикс weberix

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
CMS\FrameWorks\Верстка

Работаю с:

* Php, JavaScript;

* Ajax, Comet;

* Jquery, Mootools, Prototype;

* MySQl, PostgreSQL;

* Html, Css 2.0, Css 3.0;

* Google API, Facebook API, Vkontakte API, Twitter API;

* paying modules PayPal, WebMoney, Credit Card;

* CMS Joomla 1.5-1.7, WordPress, DLE, PhpShop, VamShop and other…

Отзывы заказчиков

xpyct
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Верстка Joomla
Joomla
Хороший исполнитель, в аське не теряется частый он-лайн, к критике относится спокойно, исправляет сразу не откладывая на потом. В итоге получил отличную работу в требуемые сроки.
Отличный заказчик, приятный в общении. Радует, что не пропадает когда нужно из онлайна и подробно отвечает на все вопросы. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перенос верстки сайта на Joomla
Joomla
Отличная работа! Быстро и аккуратно!
Отличный, честный заказчик. Было приятно поработать!
Ответный отзыв
webfactura
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Шаблон JA Minisite Joomla 1.6, добавление позиций
Joomla
Разобрался с шаблоном и все сделал оперативно. Хотя некоторые не смогли, да и я сам намного больше времени потратил.
qwerton
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Требуется верстка макета
Все сделано быстро и качественно, не только хороший специалист но и как человек.
Speedlinempskva
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Требуется верстка, работа сегодня
Всё сделано хорошо. Всё так как я хотел. Спасибо огромное! Быстро,чётко. Обязательно обращусь ещё.
Хороший заказчик, оплата вовремя, задание чёткое. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
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