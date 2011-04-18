CMS\FrameWorks\Верстка
Работаю с:
* Php, JavaScript;
* Ajax, Comet;
* Jquery, Mootools, Prototype;
* MySQl, PostgreSQL;
* Html, Css 2.0, Css 3.0;
* Google API, Facebook API, Vkontakte API, Twitter API;
* paying modules PayPal, WebMoney, Credit Card;
* CMS Joomla 1.5-1.7, WordPress, DLE, PhpShop, VamShop and other…
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Хороший исполнитель, в аське не теряется частый он-лайн, к критике относится спокойно, исправляет сразу не откладывая на потом. В итоге получил отличную работу в требуемые сроки.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в общении. Радует, что не пропадает когда нужно из онлайна и подробно отвечает на все вопросы. Оплата вовремя.
$50
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Отличная работа! Быстро и аккуратно!
Ответный отзыв
Отличный, честный заказчик. Было приятно поработать!
$10
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Разобрался с шаблоном и все сделал оперативно. Хотя некоторые не смогли, да и я сам намного больше времени потратил.
$20
10 баллов
14 лет назад
Все сделано быстро и качественно, не только хороший специалист но и как человек.
$10
10 баллов
14 лет назад
Всё сделано хорошо. Всё так как я хотел. Спасибо огромное! Быстро,чётко. Обязательно обращусь ещё.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата вовремя, задание чёткое. Рекомендую всем.
HTML-верстка
7 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
от $10
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $100
от 1 дня
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Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга