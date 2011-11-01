Желателен опыт верстки под цмс модэкс. Требуется всего 3 формы для начала, с успешным верстальщиком продолжим сотрудничество. Обращаться тем кто сейчас сможет стартовать и будет сегодня и завтра (во время тестирования верстки и натяжки ...
Верстка Joomla
Требуется сверстать два макета на Joomla 1.5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Нужно создать и заполнить контентом простой по структуре сайт кулинарных рецептов. Рецепты есть в отдельной БД (не DLE) - соответственно их из БД нужно перестроить в новую структуру БД - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать верстку 9 страниц. http://bigdig.com.ua/files/2verstkaLipton.zip Изменить главную и поп-ап http://bigdig.com.ua/files/lipton_index.zip и сделать страницы site-8, site5, site4, site2 желательно сегодня к ночи. Срочность работы конечно же оплачивается.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
по мимо если не делать таблицу прозрачную еще можно вставить две строки с текстом под каждую картинку? там где черная линия на скрине http://pix.am/AuM5.gif чтобы на выходе получилось как у http://medug.ru/pano_3.htmlHTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сверстать 1 страницу. Срок - 2-3 часа.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Правим верстку под IE. От использования border-radius.htc отказались в пользу PIE. Но есть ряд недочетов, связанных с местоположением получаемых VML-объектов. В 6 версии IE объекты смещаются вправо (см рис) ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Требования один в один c макетом + корсбраузерно. Стоимость работы 40 уе. Связь по скайп. Мой скайп brndcrteHTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Общее: 1. Все скрипты на jQuery 2. Страницы нужно разбить физически (SSI или PHP инклуды) на header, footer и основную часть. 3. Список поддерживаемых браузеров IE7+, и ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Шаблон простой по внешнему оформлению, однако предполагается много js Это должен получиться одностраничник с js-управлением. icq3567468 skype:kirill_tseHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть полное понимание как должен выглядеть сайт. Для начала необходимо воплотить макет в сети и в дальнейшем как-то взаимодействовать. Движек предположительно wordpressHTML-верстка17 заявокЗакрыт14 лет назад