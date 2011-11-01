Верстка Joomla

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок228 просмотров

Требуется сверстать два макета на Joomla 1.5

Joomla
14 лет назад
xpyct
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Хороший исполнитель, в аське не теряется частый он-лайн, к критике относится спокойно, исправляет сразу не откладывая на потом. В итоге получил отличную работу в требуемые сроки.
Отличный заказчик, приятный в общении. Радует, что не пропадает когда нужно из онлайна и подробно отвечает на все вопросы. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать 3 формы (под modx)

    Желателен опыт верстки под цмс модэкс. Требуется всего 3 формы для начала, с успешным верстальщиком продолжим сотрудничество. Обращаться тем кто сейчас сможет стартовать и будет сегодня и завтра (во время тестирования верстки и натяжки ...

    MODX
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой DLE сайт: верстка, заполнение контентом

    Приветствую! Нужно создать и заполнить контентом простой по структуре сайт кулинарных рецептов. Рецепты есть в отдельной БД (не DLE) - соответственно их из БД нужно перестроить в новую структуру БД - ...

    ApacheDLEMySQLPHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать верстку сайта

    Нужно сделать верстку 9 страниц. http://bigdig.com.ua/files/2verstkaLipton.zip Изменить главную и поп-ап http://bigdig.com.ua/files/lipton_index.zip и сделать страницы site-8, site5, site4, site2 желательно сегодня к ночи. Срочность работы конечно же оплачивается.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить подписи к флеш на вордпресс

    $5

    по мимо если не делать таблицу прозрачную еще можно вставить две строки с текстом под каждую картинку? там где черная линия на скрине http://pix.am/AuM5.gif чтобы на выходе получилось как у http://medug.ru/pano_3.html

    HTMLWordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PIE съезжают vml-объекты

    Правим верстку под IE. От использования border-radius.htc отказались в пользу PIE. Но есть ряд недочетов, связанных с местоположением получаемых VML-объектов. В 6 версии IE объекты смещаются вправо (см рис) ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка 4-х страниц

    Общее: 1. Все скрипты на jQuery 2. Страницы нужно разбить физически (SSI или PHP инклуды) на header, footer и основную часть. 3. Список поддерживаемых браузеров IE7+, и ...

    jQueryPHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта по готовому ТЗ

    $250

    Есть полное понимание как должен выглядеть сайт. Для начала необходимо воплотить макет в сети и в дальнейшем как-то взаимодействовать. Движек предположительно wordpress

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад