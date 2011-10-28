Верстка 4-х страниц

Общее:

1. Все скрипты на jQuery

2. Страницы нужно разбить физически (SSI или PHP инклуды) на header, footer и основную часть.

3. Список поддерживаемых браузеров IE7+, и последние версии FF, Opera, Хром, Сафари

4. Размер шрифтов, все отступы и междустрочное расстояние должно строго соответствовать макету

Стартовая страница 1_index_fin-mod6.psd

1. При наведении на заголовок "Обзор событий недели..." - большое фото слева, текст под фото, дата и автор меняются (аналогично как на slon.ru). Сделать так чтобы подгрузка большого фото происходила сразу при загрузке страницы для всех 5 заголовков, а не подгружалась в момент наведения на заголовок.

2. Блок "Видео от internetua" ротируется стрелками

3. Общее правило. Если на макете не показан ховер эффект для ссылки, то значит действует правило: неподчеркнутая ссылка - подчеркивается, подчеркнутая - подчеркивание исчезает.

4. Все картинки новости, а также фкартинки в блоке "Видео от internetua" кликабельны. Для всех картинок alt и title обязательны.

5. В полях ввода (типа "Поиск по сайту" на стартовой и пр.) текст названия поля ("Поиск по сайту") написан серым, но когда пользователь вводит туда свой текст, то он должен быть черным.

2_index_fin-mod6-second-disqus-mod1.psd

1. Блок комментариев - это Disqus и его, разумеется, верстать не нужно. Просто вставить картинкой.

3_index_fin-mod6-second-faq.psd

1. В пейджере не забыть про стрелку "

2. Кнопка "Задать вопрос" должна как-то реагировать на нажатие.

4_index_fin-mod6-second-newstellme.psd

1. Кнопка "Подсказать новость" должна как-то реагировать на нажатие.

PSD: http://files.mail.ru/RF5VZY

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