Коректное отображение в браузерах

Есть блог , созданный по шаблону. В него было добавлено много гаджетов. Вообшем на моззиле всё показывается очень хорошо , проблемы когда заходишь через ИЕ .. незнаю как с другими браузерами , это тоже нужно проверить. Когда заходишь через ИЕ главное меню сдвигается.. шапка с флаш не отображается и сам цвет не такой как на моззиле.

Нужен человек, который разберётся с этим , чтоб всё коректно отображалось во всех браузерах . Чтоб увидеть сайт , пишите в личку.

И цену за сколько сможете сделать.