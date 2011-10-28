Коректное отображение в браузерах

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки165 просмотров

Есть блог , созданный по шаблону. В него было добавлено много гаджетов. Вообшем на моззиле всё показывается очень хорошо , проблемы когда заходишь через ИЕ .. незнаю как с другими браузерами , это тоже нужно проверить. Когда заходишь через ИЕ главное меню сдвигается.. шапка с флаш не отображается и сам цвет не такой как на моззиле.

Нужен человек, который разберётся с этим , чтоб всё коректно отображалось во всех браузерах . Чтоб увидеть сайт , пишите в личку.

И цену за сколько сможете сделать.

14 лет назад
violetap
32 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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