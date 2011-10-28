Сверстать 4 страницы PSD в строк 2 дня. Макеты отправляю почтой.
Неоходимо подправить вёрстку
Сайт на Джумла 1.5.22 , шапка сайта криво смотрится в некоторых старых браузерах (например Maxthon 1.6.7 - съезжает)
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