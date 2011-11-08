Верстка несольких макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки313 просмотров

Здравствуйте!

Нужна сверстать макеты для сайта. Там всего около 10 макетов. Верстать нужно начинать сегодня. Верстка средней степени сложности, ничего экстра-сложного нет, но это далеко не сайт визитка. Сверстать нужно качественно, четко соблюдая сроки. Подробности в личке.

С уважением, Георгий.

14 лет назад
otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sokolonni
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
3 дня
Очень хороший специалист. Очень приятно, что Евгений соблюдает взятые на себя обязательства на 100%. Сказал-сделал, причем сделал даже чуть раньше, чем обещал :) Что особенно поразило это то, что объем работы был проделан большой и в очень короткие сроки, причем исправлений по верске практически не было! Все было сделано правильно и сразу!
Отличный заказчик. Проект продуман до мелочей. Человек всегда открыт для вопросов и предложений. Соблюдение сроков поощряется материально, что не может не радовать любого исполнителя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sokolonni
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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