Верстка несольких макетов

Очень хороший специалист. Очень приятно, что Евгений соблюдает взятые на себя обязательства на 100%. Сказал-сделал, причем сделал даже чуть раньше, чем обещал :) Что особенно поразило это то, что объем работы был проделан большой и в очень короткие сроки, причем исправлений по верске практически не было! Все было сделано правильно и сразу!