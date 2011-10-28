HTML-верстка по имеющемуся PSD шаблону. Сайт по прокату авто. Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD. Превью проекта прилагается. Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, ...
Сверстать шаблон Joomla 1.5 из psd
Есть psd главной страницы сайта, нужно сделать из него шаблон под joomla 1.5
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