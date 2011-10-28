Сверстать шаблон Joomla 1.5 из psd

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Закрыт18 заявок267 просмотров

Есть psd главной страницы сайта, нужно сделать из него шаблон под joomla 1.5

Joomla
14 лет назад
brtkris
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksatbel
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Maksatbel
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

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