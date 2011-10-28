Исправить ошибки шаблона для Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки154 просмотра

Требуется поправить ошибки шаблона на сайте http://www.igry-razuma.ru/

Движок Vamshop, список ошибок в ТЗ.

Обязателен опыт работы с вамшопом.

14 лет назад
Rodan1
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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