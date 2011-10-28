Есть один проект, к которому на протяженни нескольких месяцев или года нужно будет верстать подобные страницы. Сейчас есть 4 страницы, которые нужно сверстать с нуля, и две страницы подверстать под данный псд. Верстка ...
Исправить ошибки шаблона для Vamshop
Требуется поправить ошибки шаблона на сайте http://www.igry-razuma.ru/
Движок Vamshop, список ошибок в ТЗ.
Обязателен опыт работы с вамшопом.
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