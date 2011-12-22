Front-end developer
Более 6 лет профессиональной разработки.
Верстка макетов, правка готовых страниц, оптимизация времени загрузки и скорости работы сайтов.
Создание мобильных версий сайтов, настройка адаптивности.
HTML, CSS, JS - знания на высоком уровне.
Инструменты:
Bootstrap, LESS, SASS/SCSS,
AngularJS, React, Node.js etc.
Gulp, Grunt, Webpack
Git, Perforce
Magento
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При необходимости, покажу примеры работ, аналогичных требуемому заданию.
English level - intermediate
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Все хорошо.
Ответный отзыв
Отлично
$40
2 балла
10 лет назад
Работал с человеком 2 раза, первый раз сделал правки, немного не как нужно, но получилось лучше чем было, второй раз попросил предоплату, сделал предоплату 50у.е и человек попросту пропал....
$60
10 баллов
11 лет назад
Благодарю за работу и за терпение заказчика. Все сделано именно так, как и требовалось.
Ответный отзыв
Все хорошо, оплата своевременна. Рекомендую для сотрудничества!
$100
10 баллов
12 лет назад
Артем отличный исполнитель, очень понравилось с ним работать. Сделал даже больше чем договаривались. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Все замечательно, оплата в срок, в полном объеме. По работе только положительные эмоции. Приятно иметь дело
$10
10 баллов
12 лет назад
Проблема устранена, спасибо!
Ответный отзыв
Все четко, оплата очень оперативно
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#701
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
от $15
от 1 дня
#810
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#2788