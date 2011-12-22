ard4x

Артем ard4x

 
37 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Front-end developer

Более 6 лет профессиональной разработки.

Верстка макетов, правка готовых страниц, оптимизация времени загрузки и скорости работы сайтов.

Создание мобильных версий сайтов, настройка адаптивности.

HTML, CSS, JS - знания на высоком уровне.

Инструменты:

Bootstrap, LESS, SASS/SCSS, 

AngularJS, React, Node.js etc.

Gulp, Grunt, Webpack

Git, Perforce

Magento

--

При необходимости, покажу примеры работ, аналогичных требуемому заданию.

English level - intermediate

HTMLCSSBootstrapReactMagentoSCSSSASSGulpNode.jsВерстка макета
Отзывы заказчиков
gietos
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Поправить верстку для IE
Все хорошо.
Отлично
Ответный отзыв
Power-flex
Артем 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
$40
2 балла
10 лет назад
Доработка сайта по верстке и т.д.
Работал с человеком 2 раза, первый раз сделал правки, немного не как нужно, но получилось лучше чем было, второй раз попросил предоплату, сделал предоплату 50у.е и человек попросту пропал....
designaction
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Калькуляторы для расчета стоимости потолков (JS)
Благодарю за работу и за терпение заказчика. Все сделано именно так, как и требовалось.
Все хорошо, оплата своевременна. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
pcstarter
Бешлиу 
40 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
$100
10 баллов
12 лет назад
Проект с серьезными ошибками верстки
Артем отличный исполнитель, очень понравилось с ним работать. Сделал даже больше чем договаривались. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Все замечательно, оплата в срок, в полном объеме. По работе только положительные эмоции. Приятно иметь дело
Ответный отзыв
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Поправить верстку под chrome на сайте studyguide
Проблема устранена, спасибо!
Все четко, оплата очень оперативно
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#701
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
от $15
от 1 дня
#810
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#2788