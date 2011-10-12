violetap

Виктория violetap

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шапкa для блога

    Добрый вечер! Нужен человек который дружит с фотошопом на ты. Нужно сделать шапку для блога .. будет дано несколько фотографий .. выберете ,какая подойдёт лудше . Примеры , то ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Горизонтальное меню

    Нужна совсем не большая помощь ... Подправить код . Создано горизонтальное меню на css... Нужно сделать ,чтобы выпадающие кнопки работали и на ие8 . за подробной информацией пишите ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Коректное отображение в браузерах

    Есть блог , созданный по шаблону. В него было добавлено много гаджетов. Вообшем на моззиле всё показывается очень хорошо , проблемы когда заходишь через ИЕ .. незнаю как с другими браузерами , это ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить флеш

    Нужно исправить флеш ... цвет букв изменит ... скорость и подвинуть пишущие строчки.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш

    Нужен человек , который знает флеш ! Работа состоит в том чтобы уже в готовую шапку поставить флеш. Т.е нужно будет чтоб в етой шапке был текст ,который сам по себе пишется по строчкам ,постоит ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш анимация слов

    Нужен человек , который знает флеш ! Работа состоит в том чтобы уже в готовую шапку поставить флеш. Т.е нужно будет чтоб в етой шапке был текст который сам по себе пишется по строчкам ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Горизонтальное меню
CSS
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Человек очень качественно выполнил работу , знает своё дело. Спасибо
Ответный отзыв
msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Флеш анимация слов
С работали быстро и без проблем. Спасибо.
Работа выполнена быстро и качественно . Доброжелательный человек с которым приятно сотрудничать.
Ответный отзыв