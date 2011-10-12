Добрый вечер! Нужен человек который дружит с фотошопом на ты. Нужно сделать шапку для блога .. будет дано несколько фотографий .. выберете ,какая подойдёт лудше . Примеры , то ...
- Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна совсем не большая помощь ... Подправить код . Создано горизонтальное меню на css... Нужно сделать ,чтобы выпадающие кнопки работали и на ие8 . за подробной информацией пишите ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть блог , созданный по шаблону. В него было добавлено много гаджетов. Вообшем на моззиле всё показывается очень хорошо , проблемы когда заходишь через ИЕ .. незнаю как с другими браузерами , это ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить флеш ... цвет букв изменит ... скорость и подвинуть пишущие строчки.Анимация10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек , который знает флеш ! Работа состоит в том чтобы уже в готовую шапку поставить флеш. Т.е нужно будет чтоб в етой шапке был текст ,который сам по себе пишется по строчкам ,постоит ...Анимация16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек , который знает флеш ! Работа состоит в том чтобы уже в готовую шапку поставить флеш. Т.е нужно будет чтоб в етой шапке был текст который сам по себе пишется по строчкам ...Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно оптимизировать сайт (блог)под различные разрешения экрана и разные браузеры.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад