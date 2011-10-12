Флеш анимация слов

Нужен человек , который знает флеш ! Работа состоит в том чтобы уже в готовую шапку поставить флеш. Т.е нужно будет чтоб в етой шапке был текст который сам по себе пишется по строчкам ,постоит там секунд 5 , после исчезает и пишется новый и тд.. без перерыва .

Нечего сложно не будет для опытного человека , работы 5 минут .