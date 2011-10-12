Сделать 2 Flash баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен6 заявок241 просмотр

Требуется сделать 2 баннера/ Размеры 210 ширина 300 высота

Тексты и что примерно хочу - скину в личку. Ничего сложного выезжающий текст, крутящийся фон, какая нибудь девушка на главный план.

Тематика баннеров Лазерная эпиляция, пилинги.

Оплата 10 wmz баннер.

14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Илья сделал хорошие баннеры в короткие сроки, за что ему большое спасибо. Буду заказывать еще!
Дмитрий отличный заказчик! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SnigE
Илья 
32 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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