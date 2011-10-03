7 цветных картинок

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт28 заявок490 просмотров

Нужно нарисовать 7 разных цветных картинок в мультипликационном стиле Дисней . Раскраска компьютерная. Эта картинки потом будет анимироваться. Поэтому все детали надо рисовать разными слоями.

Стоимость заказа 350 долларов. Примерное ТЗ во вложении.

Просьба предоставить ссылку на Ваше портфолио.

14 лет назад
kirpress
54 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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