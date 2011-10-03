Требуется создать анимированную флеш-шапку для сайта готов предоставить ТЗ
7 цветных картинок
Нужно нарисовать 7 разных цветных картинок в мультипликационном стиле Дисней . Раскраска компьютерная. Эта картинки потом будет анимироваться. Поэтому все детали надо рисовать разными слоями.
Стоимость заказа 350 долларов. Примерное ТЗ во вложении.
Просьба предоставить ссылку на Ваше портфолио.
Заявки фрилансеров
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