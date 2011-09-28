Главная страница представляет из себя флеш-ролик. Список, по которому требуется помощь: http://dl.dropbox.com/u/30736605/eflash3.zip Исходник есть. Работа и приемка работы ссразу на рабочем хосте.
Создание Flash анимации на заставку сайта, Киев
Запрос на создание анимированной flash анимации для сайта компании.
По заставке при загрузке сайта есть такая идея:
На переднем плане на белом фоне черная пантера которая идет, спереди нее снизу прокручиваются слайды, тематические, направления работы, проекты, преимущества или просто
тексты. Хвост кошки может шевелиться, кошка будет прорисована на
уровне силуэта, позиция на экране у нее будет фиксирована, но за счет
бегущих слайдов будет эффект движения. Когда слайды закончатся она
делает прыжок в сторону где будет размещен логотип и пропадает. Затем
заставка закрывается и видим сайт где кошка расположена в логотипе в
районе того места куда она прыгнула, предположительно левый верхний
угол.
Предлагайте свои портфолио на ознакомление, условия, сроки и стоимость. Рассматриваем творцов из Киева с возможностью приехать в офис компании
Контактное лицо - Елена Гуржий
ООО "Кошка"
Моб.: (098) 70-26-126
E-mail: [email protected]
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