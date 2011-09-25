Есть psd макет главной страницы сайта и flash ролик на его основе. Нужна доработка ролика, список доработок прилагается. Добавьте к списку минимум 1 час на утряску деталей и предложите ваш бюджет и срок. ...
Нужна листалка электронной версии журнала
Нужно что-то вроде такого:
Заявки фрилансеров
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