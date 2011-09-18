Flash анимация

Есть 2 картинки ( к примеру 2 лошади), нужно сделать маленькую анимацию (2-3 секунды), как одна лошадь запрыгивает на другую. У второй как реакция увеличиваются глаза, открывается рот и т.д. ))

Задание чуть другое, но суть такая. Анимация 2-3 секунды. Нужно сделать как MovieClip во Flash Professional.

Можно сразу в icq: 29-29-155