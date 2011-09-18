Срочное создание флеш-морды для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок204 просмотра

Требуется создать большой флеш для размещения на главной странице сайта. В нем будет размещена большая часть контента главной страницы.

Есть исходник дизайна psd и фотографии, есть описание простой анимации, которая должна будет присутствовать.

Нужно будет сделать подгрузку xml с сервера, и согласно ему, подгрузку фотографий и ссылок, которые должны быть использованы во флешке. Это нужно чтобы клиент мог изменять адреса страниц и фотографии, которые крутятся на морде.

Сама анимация довольно простая - плавная смена загруженных фотографий, реакция на подведение курсора к элементам (добавить зеленую лампочку и изменить цвет надписи при наведении и вернуть обратно при уходе курсора).

Главное требование - сроки. Чем быстрей, тем лучше. Возможно, потребуется поддержка этого дела (что-то подкорректировать или изменить). В случае если изменения потребуются более-менее серьезные (не на 5 минут) эта работа будет оплачиваться дополнительно.

14 лет назад
ifman
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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