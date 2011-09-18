Подробное ТЗ прилагается. Есть макет главной страницы, нужно сделать из него флеш-ролик для главной страницы сайта. Ваша цена и сроки. БЕЗ предоплаты.
Срочное создание флеш-морды для сайта
Требуется создать большой флеш для размещения на главной странице сайта. В нем будет размещена большая часть контента главной страницы.
Есть исходник дизайна psd и фотографии, есть описание простой анимации, которая должна будет присутствовать.
Нужно будет сделать подгрузку xml с сервера, и согласно ему, подгрузку фотографий и ссылок, которые должны быть использованы во флешке. Это нужно чтобы клиент мог изменять адреса страниц и фотографии, которые крутятся на морде.
Сама анимация довольно простая - плавная смена загруженных фотографий, реакция на подведение курсора к элементам (добавить зеленую лампочку и изменить цвет надписи при наведении и вернуть обратно при уходе курсора).
Главное требование - сроки. Чем быстрей, тем лучше. Возможно, потребуется поддержка этого дела (что-то подкорректировать или изменить). В случае если изменения потребуются более-менее серьезные (не на 5 минут) эта работа будет оплачиваться дополнительно.
Заявки фрилансеров
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