Срочное создание флеш-морды для сайта

Требуется создать большой флеш для размещения на главной странице сайта. В нем будет размещена большая часть контента главной страницы.

Есть исходник дизайна psd и фотографии, есть описание простой анимации, которая должна будет присутствовать.

Нужно будет сделать подгрузку xml с сервера, и согласно ему, подгрузку фотографий и ссылок, которые должны быть использованы во флешке. Это нужно чтобы клиент мог изменять адреса страниц и фотографии, которые крутятся на морде.

Сама анимация довольно простая - плавная смена загруженных фотографий, реакция на подведение курсора к элементам (добавить зеленую лампочку и изменить цвет надписи при наведении и вернуть обратно при уходе курсора).

Главное требование - сроки. Чем быстрей, тем лучше. Возможно, потребуется поддержка этого дела (что-то подкорректировать или изменить). В случае если изменения потребуются более-менее серьезные (не на 5 минут) эта работа будет оплачиваться дополнительно.