Флеш-баннер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок150 просмотров

Здравствуйте !

Нужен флэш баннер, размером 210*400, тема металлочерепица. Подробное ТЗ в личку...

14 лет назад
cinemarx
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель ! Профессионализм, скорость работы, качество на высоте ! Рекомендую !
Понятное ТЗ, оставался на связи и во время оплатил.Буду рад сотрудничать ещё.

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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