Есть 5 флеш баннеров (swf) и один статичный (jpg,png) баннер. Необходимо скрепить их в один файл (баннер), чтобы была функция переключения баннеров стрелками (типа карусели), и чтобы они могли сами меняться через ...
Сделать анимацию
Сделать такую же анимацию с домиками как на этом сайте http://detkam.e-papa.ru/ , только , чтоб это было не в шапке сайта, а тут где у меня на сайте http://mamapapa-vrn.com/ , размещена ссылка на статью вертикальные роды и сотрудничество +чтобы рядом с этим домиком можно было текст написать.
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