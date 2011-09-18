Сделать анимацию

Сделать такую же анимацию с домиками как на этом сайте http://detkam.e-papa.ru/ , только , чтоб это было не в шапке сайта, а тут где у меня на сайте http://mamapapa-vrn.com/ , размещена ссылка на статью вертикальные роды и сотрудничество +чтобы рядом с этим домиком можно было текст написать.