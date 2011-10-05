Скрепить в один баннер несколько баннеров

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Завершен13 заявок233 просмотра

Есть 5 флеш баннеров (swf) и один статичный (jpg,png) баннер.

Необходимо скрепить их в один файл (баннер), чтобы была функция переключения баннеров стрелками (типа карусели),

и чтобы они могли сами меняться через промежуток времени.

В наличии есть отрисованные стрелки для переключения.

14 лет назад
Unikym
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель, остался доволен выполненной работой.Терпеливо и ответственно относится к выполнению заказа, учитывает все пожелания. Помимо работы, консультировал по другим вопросам и указывал на недочеты по предоставленным ему материалам. Буду и в дальнейшем сотрудничать с этим исполнителем.
Приятный в общении человек.Порадовала своевременная оплата,понятное ТЗ а также то, что детально пояснял что требуется исправить.Буду рад сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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