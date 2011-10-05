Скрепить в один баннер несколько баннеров

Есть 5 флеш баннеров (swf) и один статичный (jpg,png) баннер.

Необходимо скрепить их в один файл (баннер), чтобы была функция переключения баннеров стрелками (типа карусели),

и чтобы они могли сами меняться через промежуток времени.

В наличии есть отрисованные стрелки для переключения.