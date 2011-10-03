Здравствуйте ! Нужен флэш баннер, размером 210*400, тема металлочерепица. Подробное ТЗ в личку...
Flash-анимация логотипа + заставка на сайт
1) Необходимо сделать "блик" по логотипу на сайт certpb.ru. Блик должен быть вот как на этом сайте pbaudit.ru по названию "Центр пожарного аудита".
2) Нужна также заставка на сайт с возможностью "Пропустить заставку". Заставка не должна быть "тяжелой", навязчивой, мудреной. Из задумки: можно сделать так, чтобы все элементы главной страницы появлялись постепенно либо группами, либо каждый по отдельности. Появляться должны плавно.
Рассмотрим другие варианты заставки на сайт.
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