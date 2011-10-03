Flash-анимация логотипа + заставка на сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок183 просмотра

1) Необходимо сделать "блик" по логотипу на сайт certpb.ru. Блик должен быть вот как на этом сайте pbaudit.ru по названию "Центр пожарного аудита".

2) Нужна также заставка на сайт с возможностью "Пропустить заставку". Заставка не должна быть "тяжелой", навязчивой, мудреной. Из задумки: можно сделать так, чтобы все элементы главной страницы появлялись постепенно либо группами, либо каждый по отдельности. Появляться должны плавно.

Рассмотрим другие варианты заставки на сайт.

14 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Главная проблема у нас была в том, что мы знали, чего хотим, но не знали как доступно объяснить. Иван выручил находчивостью и оперативностью, предоставив нам несколько вариантов на выбор. Рекомендуем.
Заказчик приятен в общении, точен в оплате, и вообще всем советую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Флеш-баннер

    $100

    Здравствуйте ! Нужен флэш баннер, размером 210*400, тема металлочерепица. Подробное ТЗ в личку...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать анимацию

    Сделать такую же анимацию с домиками как на этом сайте http://detkam.e-papa.ru/ , только , чтоб это было не в шапке сайта, а тут где у меня на сайте http://mamapapa-vrn.com/ , размещена ссылка на статью ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрепить в один баннер несколько баннеров

    Есть 5 флеш баннеров (swf) и один статичный (jpg,png) баннер. Необходимо скрепить их в один файл (баннер), чтобы была функция переключения баннеров стрелками (типа карусели), и чтобы они могли сами меняться через ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash анимация

    Есть 2 картинки ( к примеру 2 лошади), нужно сделать маленькую анимацию (2-3 секунды), как одна лошадь запрыгивает на другую. У второй как реакция увеличиваются глаза, открывается рот и т.д. )) ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочное создание флеш-морды для сайта

    Требуется создать большой флеш для размещения на главной странице сайта. В нем будет размещена большая часть контента главной страницы. Есть исходник дизайна psd и фотографии, есть описание простой анимации, которая должна будет ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать флешку

    Нужно доработать эту флэшку - http://expert.mmfm.ru/ тз и исходники здесь - http://flash-newsite.ru/flash.zip оплата по факту - сделал - показал - я оплатил - прислал исходники. плачу всегда - см. отзывы.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Манекен интернет-магазина

    Задача такова, нужно разработать манекен для интернет магазина одежды. Магазин будет работать на Joomla (k2+k2mart+virtuemart). Манекен должен быть разработан на JS+JQuery+ajax. Flash не предлагать. Функционал манекена: Манекен работает таким образом: ...

    AJAXJavaScriptJoomlajQuery
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация заставки на сайте

    Суть заставки: анимация в пару кадров на фоне базового фона примерно такого содержания: вырисовывается надпись «приятного аппетита от "Название ресторана"», после чего разлетаются парашютики одуванчика. Заставка будет на сайте, а он может открываться ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки и смайлики для форума рыбаков

    Необходимо переработать стандартный набор смайликов и иконок для форума рыбаков. Смайлы анимированые. Естественно в рыболовной тематике. Все предложения оставлять тут)

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад