Доработка ролика для главной страницы сайта

Есть psd макет главной страницы сайта и flash ролик на его основе. Нужна доработка ролика, список доработок прилагается. Добавьте к списку минимум 1 час на утряску деталей и предложите ваш бюджет и срок.

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