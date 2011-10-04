Адаптация шаблона Flash-Intro

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен2 заявки167 просмотров

Необходимо адаптировать шаблон Flash-Intro со вставкой и анимацией логотипа компании, а так же вставкой текста. www.pleasure-club.ru/index2.html

Самые важные моменты:

Подбор правильных шрифтов для текста

И гармоничное интегрирование анимации логотипа.

Это должен получится другой продукт.

Портфолио с подобными работами обязательно!

HTML
14 лет назад
Demidov
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$65
3 дня
Спасибо! Работа оставила приятные впечатления! Учлись все моменты. Было предложено два варианта.
Реально отличный заказчик. Сотрудничеством довольна. Оплата моментально - по факту. Спасибо)

Заявки фрилансеров

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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