Разработка анимационного мульта-игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен6 заявок244 просмотра

Здравствуйте,необхордимо разработать анимационный мульт-игру (на логику).

Интересный творческий проект.

В приложении полное тз. (каждое действие а всего их 9 не более 5-7 секунд)

Требования: Желателен опыт в разработке мультиков игр и т.д.

По вашему желанию или отрисовываете сами все или заказываем у дизайнера,но тогда стоимость должна быть у вас соответвующей за минусом работы дизайнера.

Жду Ваших предложений.

Работаем до полного утверждения заказчиком !

http://www.f-games.ru/ckuka.html

http://gifzona.com/i/prik/prik_24.htm

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

cashin
Роман 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$400
13 дней
Отлично справился с заданием !!! Профессионал своего дела ! Легок в общении,оперативно реагирует на замечания ! Буду рад поработать вновь !
Замечательный заказчик, дает четкие, понятные описания заданий, во время делает оплату.

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cashin
Роман 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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