Требуются несколько анимаций на сайт, на тему ремонт мобильных телефонов. Подробнее справшивайте, или пишите. Вот сайта http://gsmservicelviv.com.ua
Разработка анимационного мульта-игры
Здравствуйте,необхордимо разработать анимационный мульт-игру (на логику).
Интересный творческий проект.
В приложении полное тз. (каждое действие а всего их 9 не более 5-7 секунд)
Требования: Желателен опыт в разработке мультиков игр и т.д.
По вашему желанию или отрисовываете сами все или заказываем у дизайнера,но тогда стоимость должна быть у вас соответвующей за минусом работы дизайнера.
Жду Ваших предложений.
Работаем до полного утверждения заказчиком !
http://www.f-games.ru/ckuka.html
Выбранный исполнитель
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