Разработка анимационного мульта-игры

Здравствуйте,необхордимо разработать анимационный мульт-игру (на логику).

Интересный творческий проект.

В приложении полное тз. (каждое действие а всего их 9 не более 5-7 секунд)

Требования: Желателен опыт в разработке мультиков игр и т.д.

По вашему желанию или отрисовываете сами все или заказываем у дизайнера,но тогда стоимость должна быть у вас соответвующей за минусом работы дизайнера.

Жду Ваших предложений.

Работаем до полного утверждения заказчиком !

http://www.f-games.ru/ckuka.html

http://gifzona.com/i/prik/prik_24.htm