HTML5, CSS3

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Закрыт2 заявки255 просмотров

Всем привет

Нам для одного проекта нужно сделать анимацию без применения flash.

А имено сделать так что бы справа от призмы появлялись спектры в виде колажей картинок сделанных в определенной гамме. Таких лучей должно быть 5.

При наведении на один из слоев/спектров он должен раздвигаться и занимать большую часть всего луча. Другие лучи в это время должны сдвигаться. При клике на открытый спектр должен быть переход по определенному линку.

Пример реализации http://mnemonik.1gb.ua/canvas/

Сейчас там сделана реакция по клику, а должно быть при наведении. И там нужно каждый раз перегружать, что бы правильно разъезжались эл-ты.

В атаче как жто должно выглядеть.

С уважением Владимир

Удачных выходны

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