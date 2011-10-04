antonf

Антон Фёдоров antonf

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
ФIODOR creative - Вэб гуру.

Я предлагаю:

------------------------------- СОЗДАНИЕ САЙТОВ ------------------------------

Создание дизайна - (psd формат с директориями и послойно.)

Создание логотипа - (вектор, растр, анимация)

Создание структуры сайта(вёрстка) - (html и css. Также использование частично html5)

Анимация, интро - (Flash, Gif, Видео. Использование визуальных и аудио эффектов для видео)

Вэб-программирование - (php отдельно ,либо с базой данных mysql)

Использование скриптов - (Jquery библиотека,Mootools,Cufon,Ajax)

------------------------------- ПРОГРАММЫ ---------------------------------------

Программирование - ( Pawn,Vb,Vb.net,As 2 и 3,php)

Алгоритмы и план работы (возможны визуальные схемы)

#Возможности:

Сайты под ключ

Создание реклам, банеров

Коммерческий стиль(визитки , обложки)

Консультация и грамотное составление ТЗ

Портфолио

Отзывы заказчиков

Tihiro
Елена 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
0 баллов
14 лет назад
Натянуть диз на плеер
Вроде бы все отлично сделано, но задача до конца не выполнена, плеер на сайте стоит, но музыку не воспроизводит. Придется тратить время и деньги на доработку с другим исполнителем.
Плеер был сделан, поставлен. проверен на моём хостинге, потом на вашем всё работало. неработало лишь на вашей кмс которую не я делал и незнаю как она вообще устроена. и если на кмс не работает элементарный js, стоит задуматься о её смене. --------------------------------- вот тех задание проекта: Задача - поставить аудиоплеер на сайт, натянуть на него диз, сделать автоплей при загрузке страницы. Срок - день. Пишите цены. Оплата - WMR, ЯД, Альфабанк. ----------------------------------- ни о каких кмс с непонятным механизмом не упомянается.
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migpa
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Реализовать авторизацию на сайте wordpress
PHPWordPress
Все сделал шикарно, прекрасный дизайн и программная сторона поставленной задачи! =)
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fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Исправление уязвимостей, sql/xss
SQL
Человек Справился, поставил защиту + оповещения (атак на сайт)
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upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Шаблон в DLE привести в божеский вид
DLE
Отличный исполнитель - сделал все в срок и качественно - рекомендую
Отличный заказчик, никаких дёрганий в процессе работы. По пунткам всё изложил, с такими приятно работать.
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apartment14
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
8 баллов
14 лет назад
Создать страницу (landing page)
CSSHTMLjQueryPHP
Работу выполнил нормально.
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