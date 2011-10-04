Я предлагаю:
------------------------------- СОЗДАНИЕ САЙТОВ ------------------------------
Создание дизайна - (psd формат с директориями и послойно.)
Создание логотипа - (вектор, растр, анимация)
Создание структуры сайта(вёрстка) - (html и css. Также использование частично html5)
Анимация, интро - (Flash, Gif, Видео. Использование визуальных и аудио эффектов для видео)
Вэб-программирование - (php отдельно ,либо с базой данных mysql)
Использование скриптов - (Jquery библиотека,Mootools,Cufon,Ajax)
------------------------------- ПРОГРАММЫ ---------------------------------------
Программирование - ( Pawn,Vb,Vb.net,As 2 и 3,php)
Алгоритмы и план работы (возможны визуальные схемы)
#Возможности:
Сайты под ключ
Создание реклам, банеров
Коммерческий стиль(визитки , обложки)
Консультация и грамотное составление ТЗ
Портфолио
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