Плеер был сделан, поставлен. проверен на моём хостинге, потом на вашем всё работало. неработало лишь на вашей кмс которую не я делал и незнаю как она вообще устроена. и если на кмс не работает элементарный js, стоит задуматься о её смене. --------------------------------- вот тех задание проекта: Задача - поставить аудиоплеер на сайт, натянуть на него диз, сделать автоплей при загрузке страницы. Срок - день. Пишите цены. Оплата - WMR, ЯД, Альфабанк. ----------------------------------- ни о каких кмс с непонятным механизмом не упомянается.