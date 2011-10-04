Шаблон в DLE привести в божеский вид

есть шаблон в DLE (http://плинкер.рф/)нужно привести в божеский вид.

1) При авторизации , что бы выводился лого и ник + надпись добавить новость + личные сообщения (вот пример шапки http://fishhunters.ru/)

2) привести в красивый вид комментарии и их добавление

3) поправить шапку (текст) - в полной версии новости

4) http://xn--e1afgcljm.xn--p1ai/index.php?do=register - поправить текст

5) в правом блоке/столбце привести в красивый вид

цены\сроки в проект