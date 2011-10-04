Шаблон в DLE привести в божеский вид

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки153 просмотра

есть шаблон в DLE (http://плинкер.рф/)нужно привести в божеский вид.

1) При авторизации , что бы выводился лого и ник + надпись добавить новость + личные сообщения (вот пример шапки http://fishhunters.ru/)

2) привести в красивый вид комментарии и их добавление

3) поправить шапку (текст) - в полной версии новости

4) http://xn--e1afgcljm.xn--p1ai/index.php?do=register - поправить текст

5) в правом блоке/столбце привести в красивый вид

цены\сроки в проект

DLE
14 лет назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$45
1 день
Отличный исполнитель - сделал все в срок и качественно - рекомендую
Отличный заказчик, никаких дёрганий в процессе работы. По пунткам всё изложил, с такими приятно работать.

Заявки фрилансеров

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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