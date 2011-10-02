Нужна верстка для WP и сделать модальные окна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки136 просмотров

Здравствуйте. Требуется верстальщик с опытом работы.

САЙТ http://samara-sb.ru/ .

Необходимо доделать верстку и сделать модальные окна.

По верстке

Есть готовый макет в фотошопе (.psd) - картинка полного макета по адресу http://samara-sb.ru/dizain/samara-sb_3.jpg.

Большая часть работы, как вы видите выполнена.

ФТП Доступ в папку сайта, в админку WP и исходники будут предоставлены.

В верстку также входит размещение картинок на страницах услуг. Картинки под размещения я дам.

Также нужно сделать модальные окна. Пример - http://shuba5.ru/ .

Модальные окна нужны:

Для картинок. (по ссылке увеличить на картинке - большая картинка открывается в модальном окне)

Для форм (По ссылке - открывается модальное окно с формой, после заполнения и отправки все сообщения скрипта также выводяться в модальном окне).

Для текста. (Для конкурентных приимуществ. При переходе по ссылке на конкурентное приимущество - открывает текст в модальном окне).

Срок до завтра 22-00 по мск. Оплата по факту выполненной работы - гарантии - персональный аттестат вебмани, BL 188, отзывы на фрилансе.

В комментариях оставляйте цену. И вопросы, если таковые появились.

Предложения принимаются сегодня до 22-00 по мск.

WordPress
14 лет назад
artekas
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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