Создать страницу (landing page)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки260 просмотров

Нужно создать одну красивую страницу (в стиле apple) landing page

Использовать:

html, css, возможно php (для отправки сообщения на почтовый ящик)., slide image jquery (для 3-4 картинок)

Тематика страницы: USB-cable (для девайсов, iPhone, iPad ...).

Цветовая гамма:

#FFFFFF

#EEEEEE

#00A0C6

- Интеграция социальных кнопок на странице: google+1, twitter, skype, facebook like - очень важен.

- Проверка формы заполненных полей. (всего будет: имя, e-mail, сообщения; кнопка отправить)

Наброски примитивного дизайна, могу скинуть в личной переписке + iPhone GUI PSD (элементы для реализации)

CSSHTMLjQueryPHP
14 лет назад
apartment14
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работу выполнил нормально.
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Заявки фрилансеров

antonf
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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