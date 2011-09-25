Задача: сверстать одну страницу. Вёрстка резиновая, таблично-блочная, валидная, кроссбраузерная. Срок исполнения: 1-2 дня. Оплата – 1000 рублей. По результатам работы возможен подряд на вёрстку нескольких сайтов. От вас: портфолио, оперативность работы, ...
Доработка сайта на Joomla
Здраствуйте ! Нужно перезалить шапку , перезалить блоки , добавить некоторые модули с права , исходники отсутствуют , но можно скачать с сайта , дизайн для шапки и блоков готов , сайт не сложный , и подделать контент по тз Кому интерестно отправлю ТЗ
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