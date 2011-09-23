Задача: Необходимо внести правки в уже существующую и натянутую верстку на сайте. Доступы от админки и фтп есть. Есть требования к шрифтам, стилям и т.д, как должна выглядеть верстка. ...
Подправить чуть jQuery и XHTML по образцу.
Есть сайт glorianhouse_com использующий код сайта site_tsaateashop_com ,.. нужно сделать две вещи:
1) поправить jQuery на сайте glorianhouse таким образом, чтобы на главной так же как на сайте tsaateashop постепенно появлялись блоки и их содержимое (сейчас там появляются блоки а потом только после появления все блоко показывается содержимое: изображение сверху и снизу, боковое меню и т.д.).
2) на 6 основных страницах сайта исправить код таким образом, чтобы название дивов и сиесес классов и т.д. ничего не указывало на то, что код было скопировано из сайта оригинала.
ВАША ЦНА. По срокам не срочно.
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