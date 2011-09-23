Подправить чуть jQuery и XHTML по образцу.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки146 просмотров

Есть сайт glorianhouse_com использующий код сайта site_tsaateashop_com ,.. нужно сделать две вещи:

1) поправить jQuery на сайте glorianhouse таким образом, чтобы на главной так же как на сайте tsaateashop постепенно появлялись блоки и их содержимое (сейчас там появляются блоки а потом только после появления все блоко показывается содержимое: изображение сверху и снизу, боковое меню и т.д.).

2) на 6 основных страницах сайта исправить код таким образом, чтобы название дивов и сиесес классов и т.д. ничего не указывало на то, что код было скопировано из сайта оригинала.

ВАША ЦНА. По срокам не срочно.

jQuery
14 лет назад
Benjamin
40 лет
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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