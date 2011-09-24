Дизайн для E107 и вёрстка

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки133 просмотра

Срок 2 недели

шаблон должен корректно работать во всех браузерах, начиная с IE 7.

Шаблон и функционал типа такого http://e107.xenthemes.com/newstastic/news.php

Дизайн типа такого только по нашей теме cekrym.net/main.html

Окна товара типа такого http://www.css-school.ru/css-templates/373-css-shablon-sajta-79-flower-shop.html

Тематика сайта: 250.org.ua

Вес страницы с картинками не более 600кб

центральная страница, страница товара, страница контакт.

Бюджет: 350$

[email protected]

0684484458

CSS
14 лет назад
jekapulya
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$350
5 дней
К сожалению у нас не получилось сработать сайт, киевская контора перебила ценой и очень большим желанием взяться за проект. Извините, что потратил Ваше время. Удачи и креатива!
Доволен сотрудничеством! Рекомендую. С уважением, Яцко И.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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