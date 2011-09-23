Нужна html верстка

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Завершен7 заявок231 просмотр

Нужна html верстка задание в приложение psd предоставлю исполнителю

HTML
14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Всё ок человек адекватен решает вопросы
Нечего сказать звезды говорят

Заявки фрилансеров

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад