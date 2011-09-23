Верстка из html в Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок212 просмотров

Уважаемые вэб лансеры мне требуется сверстать html страницу в сайт на системе управления Joomla, а также установить немного модулей.

От вас еще требуеться установить на хостинг, чтобы можно было проверить.

Тематика сайта - романтичные смс сообщения от автора.

Бюджет 2 тысячи рублей, предоплата конечно имееться.

Контакты: icq 930860 или email [email protected]

HTMLJoomla
14 лет назад
smsloves
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Watarbt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$65
2 дня

Заявки фрилансеров

Watarbt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад