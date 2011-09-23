Верстка из html в Joomla

Уважаемые вэб лансеры мне требуется сверстать html страницу в сайт на системе управления Joomla, а также установить немного модулей.

От вас еще требуеться установить на хостинг, чтобы можно было проверить.

Тематика сайта - романтичные смс сообщения от автора.

Бюджет 2 тысячи рублей, предоплата конечно имееться.

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