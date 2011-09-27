Верстка шаблона wordpress

Шаблон сгенерирован программой Артистер.

Верстка состоит из 14 небольших заданий, а именно редактирование комментариев, установка постраничной навигации, антиспам, и тому подобное (подробней в архиве). Задания несложные,все расписано ясно и в скриншотах.

Если вы профессионал, то справитесь не более чем за два дня. Непрофессионалы, пожалуйста, не отписывайтесь.

Работа должна быть выполненна качественно. Оплата 40 usd. С предоплатой 40 %.

Если работа будет выполнена хорошо и в срок + еще надбавка сверху оговоренной суммы. Оплата по вебмани или безналичным расчетом.