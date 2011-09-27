Верстка шаблона wordpress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки233 просмотра

Шаблон сгенерирован программой Артистер.

Верстка состоит из 14 небольших заданий, а именно редактирование комментариев, установка постраничной навигации, антиспам, и тому подобное (подробней в архиве). Задания несложные,все расписано ясно и в скриншотах.

Если вы профессионал, то справитесь не более чем за два дня. Непрофессионалы, пожалуйста, не отписывайтесь.

Работа должна быть выполненна качественно. Оплата 40 usd. С предоплатой 40 %.

Если работа будет выполнена хорошо и в срок + еще надбавка сверху оговоренной суммы. Оплата по вебмани или безналичным расчетом.

WordPress
14 лет назад
webkost
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

onux
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все качественно, был все время на связи, очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую
Понравилось работать с этим заказчиком. Все четко и конкретно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

onux
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад