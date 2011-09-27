Требуется свертстать 5ть однотипных сайтов (структура вообще одинаковая) и натянуть на WP (cms ки установленны). Пример диза прилагаю. Все шаблоны http://narod.ru/disk/25976931001/green.zip.html
Верстка шаблона wordpress
Шаблон сгенерирован программой Артистер.
Верстка состоит из 14 небольших заданий, а именно редактирование комментариев, установка постраничной навигации, антиспам, и тому подобное (подробней в архиве). Задания несложные,все расписано ясно и в скриншотах.
Если вы профессионал, то справитесь не более чем за два дня. Непрофессионалы, пожалуйста, не отписывайтесь.
Работа должна быть выполненна качественно. Оплата 40 usd. С предоплатой 40 %.
Если работа будет выполнена хорошо и в срок + еще надбавка сверху оговоренной суммы. Оплата по вебмани или безналичным расчетом.
Выбранный исполнитель
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