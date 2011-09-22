Нужно переделать компонент CMS Joomla компонент AdsManager Нужно изменить 1. Изменить расположение рубрик 2. вид расположения объявлений в категории 3. Вид самого объявления ...
Срочно нужна верстка
Добрый день нужна верткам пишите.
Заявки фрилансеров
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