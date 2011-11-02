Сверстать сайт с PSD под CMS

Необходима верстка премиум-качества. Имеются PSD. Верстку необходимо выполнить под любой CMS (там по сути по CMS два момента динамических - на сайте будут обновляемые новости + статьи -- см. в PSD ).

Примеры в аттаче (PSD, шрифты имеются).

Оплата гарантирована (см. отзывы)

Еще раз: только профи верстальщики. С другими просто потеряем время.