Сверстать сайт с PSD под CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок391 просмотр

Необходима верстка премиум-качества. Имеются PSD. Верстку необходимо выполнить под любой CMS (там по сути по CMS два момента динамических - на сайте будут обновляемые новости + статьи -- см. в PSD ).

Примеры в аттаче (PSD, шрифты имеются).

Оплата гарантирована (см. отзывы)

Еще раз: только профи верстальщики. С другими просто потеряем время.

14 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$250
7 дней
В муках (не по вине специалиста!!), но проект закончили. Очень терпеливый человек. Рекоммендуем!
Адекватный заказчик! Были некоторые проблемы с макетом, но проект закрыли. Оплата, как договаривались. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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