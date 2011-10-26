Верстка с макета под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок157 просмотров

Нужна верстка с макета под DLE.

Также в макете прорисованы сторонние модули. Я предоставляю модули, а вы подгоняете их под дизайн.

От Вас нужна примерная цена ОТ

DLE
14 лет назад
iImmortal
Роман  
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад
$200
15 дней
Заказывал проект у Меквабидзе Гурами. Отличный человек. Выполнил работу отлично и даже сверх того, что предполагалось по ТЗ, написав модули. Очень приятно было работать, поддерживал постоянную связь. Очень доволен работой. Буду и дальше пользоваться услугами данного фрилансера.
Приятно было работать. Всегда на связи, понятливый, оперативно реагирует на все вопросы. Оплатил на перед. Уважаю!

Заявки фрилансеров

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад

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