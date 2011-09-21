Верстка 4-х интерфейсов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки197 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать HTML-верстку 4-х интерфейсов, есть общая HTML-верстка шаблона.

Во вложении preview интерфейсов.

Для таблиц используется js-скрипт datatables (http://www.datatables.net/) соответственно нужно его стилизовать.

HTMLJavaScript
14 лет назад
totus
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

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vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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