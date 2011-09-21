Нужно переделать компонент CMS Joomla компонент AdsManager Нужно изменить 1. Изменить расположение рубрик 2. вид расположения объявлений в категории 3. Вид самого объявления ...
Верстка 4-х интерфейсов
Добрый день.
Необходимо сделать HTML-верстку 4-х интерфейсов, есть общая HTML-верстка шаблона.
Во вложении preview интерфейсов.
Для таблиц используется js-скрипт datatables (http://www.datatables.net/) соответственно нужно его стилизовать.
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