Нужно переделать компонент CMS Joomla компонент AdsManager Нужно изменить 1. Изменить расположение рубрик 2. вид расположения объявлений в категории 3. Вид самого объявления ...
Срочно! Сверстать и установить интернет-магазин
Срочно требуется сверстать и установить интернет-магазин на Simpla, дизайн не сложный, Симпла куплена.
До вечера сделать минимум главную!
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