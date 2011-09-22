Верстка сайта-каталога "ТК". Кроссбраузер.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки134 просмотра

Требуется верстка одной страницы сайта-каталога.

IE6 не обязательно. Надо сделать слайдер картинок.

Валидная, кроссбраузерная верстка в полном соответствии дизайну, в т.ч. с тенью (в IE7 не обязательно)

low-quality образец макета в аттаче.

Сроки - 1 день.

Оплата WM.

Возможна оплата на карту ПриватБанка (Украина).

14 лет назад
zzkey
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Быстро. Качественно (!). Работа выполнена со всеми требованиями. Мелкие доработки сделаны в кратчайшие сроки. Надо была верстка за 1 день - получил ее за 1 день. Работал с Исполнителем и до этого, с радостью буду сотрудничать в дальнейшем.
Только положительные впечаления от работы! Александр приятный в общении заказчик, знает и понимает, чего хочет. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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