Верстка сайта-каталога "ТК". Кроссбраузер.

Быстро. Качественно (!). Работа выполнена со всеми требованиями. Мелкие доработки сделаны в кратчайшие сроки. Надо была верстка за 1 день - получил ее за 1 день. Работал с Исполнителем и до этого, с радостью буду сотрудничать в дальнейшем.