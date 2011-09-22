Верстка 5-ти маленьких сайтов и натяжка на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок298 просмотров

Требуется свертстать 5ть однотипных сайтов (структура вообще одинаковая) и натянуть на WP (cms ки установленны).

Пример диза прилагаю.

Все шаблоны http://narod.ru/disk/25976931001/green.zip.html

WordPress
14 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

Iloveip192
Азиз 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад