Нужна html верстка

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Нужна html верстка задание в приложение

HTML
14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

JimmyT
Галина 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

JimmyT
Галина 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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