JimmyT

Галина JimmyT

 
40 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Верстка сайтов различной сложности, иллюстрации, дизайн
Верстка сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Leon_Art
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
$16
10 баллов
13 лет назад
Html верстка страницы
Работой остался довольный. Все сделано профессионально, без вопросов и вовремя.
Сотрудничеством довольна на 100%
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевод на англ. "Чемодан покупок"
Отличное название, спасибо! Прямо в точку!
Человек - супер ! Рада знакомству !
Ответный отзыв
php_koder
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
$15
10 баллов
13 лет назад
Переверстка отдельных блоков шаблона
Сотрудничеством доволен!
Приятный в общении и работе человек. Лучшие рекомендации !
Ответный отзыв
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать фон сайта картинкой
Отлично сделала фон сайта. Настоящий профессионал! Подошла к работе очень отвественно и полностью оправдала ожидания. Спасибо за проделанную работу!
Приятный заказчик! Никаких проблем с оплатой и заданием. По возможности буду рада сотрудничать с Максимом.
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Вставить IEPNG fix
Галина оперативно а качественно выполнила задачу ! Огромное спасибо !
Была рада помочь )
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
от $30
от 1 дня
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