Верстка сайтов различной сложности, иллюстрации, дизайн
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
13 лет назад
Работой остался довольный. Все сделано профессионально, без вопросов и вовремя.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна на 100%
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличное название, спасибо! Прямо в точку!
Ответный отзыв
Человек - супер ! Рада знакомству !
$15
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Приятный в общении и работе человек. Лучшие рекомендации !
$10
10 баллов
13 лет назад
Отлично сделала фон сайта. Настоящий профессионал! Подошла к работе очень отвественно и полностью оправдала ожидания. Спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
Приятный заказчик! Никаких проблем с оплатой и заданием. По возможности буду рада сотрудничать с Максимом.
$2
10 баллов
13 лет назад
Галина оперативно а качественно выполнила задачу ! Огромное спасибо !
Ответный отзыв
Была рада помочь )
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4 отзыва
от $30
от 1 дня
#711