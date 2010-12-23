Персонально для Давида ( David_T ) Русско-английский перевод корреспонденции.
Перевод на англ. "Чемодан покупок"
День добрый.
Для дочерней фирмы логистической, транспортной компании необходим перевод названия на английский язык.
Дочерняя компания занимается доставкой/отправкой онлайн покупок по всему миру.
Название на русском языке - "Чемодан покупок"
Перевод нужен не дословный. Могут использоваться сленг, различные фразиологизмы итп.
Название должно ярко звучать на английском языке и состоять из 2х , максимум - 3х фраз. Так же надо так подобрать слова, чтобы можно было выбрать доменную зону , ну, и сам домен.
Перевод должен отражать эмоцеональный окрас фразы (радостный покупатель с полным чемоданом покупок)
Бюджет конкурса 10$
Победитель конкурса
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