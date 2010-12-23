Перевод на англ. "Чемодан покупок"

# 1 — $ 10 # 2 — $ 5

День добрый.

Для дочерней фирмы логистической, транспортной компании необходим перевод названия на английский язык.

Дочерняя компания занимается доставкой/отправкой онлайн покупок по всему миру.

Название на русском языке - "Чемодан покупок"

Перевод нужен не дословный. Могут использоваться сленг, различные фразиологизмы итп.

Название должно ярко звучать на английском языке и состоять из 2х , максимум - 3х фраз. Так же надо так подобрать слова, чтобы можно было выбрать доменную зону , ну, и сам домен.

Перевод должен отражать эмоцеональный окрас фразы (радостный покупатель с полным чемоданом покупок)

Бюджет конкурса 10$