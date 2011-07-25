Персонально для David_T

$25
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Завершен3 заявки360 просмотров

Персонально для Давида ( David_T )

Русско-английский перевод корреспонденции.

14 лет назад
Natalya56
Наталья 
73 года
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Выбранный исполнитель

David_T
Давид 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$113
Давид, большое спасибо за качественную работу. Приятно работать и общаться с таким человеком. Рекомендую.
Образцовый заказчик. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

David_T
Давид 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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